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В Китае дебютировал конкурент Maybach: как он выглядит

Седан Maextro S800 официально дебютировал в Китае в качестве внутреннего конкурента для Mercedes-Benz Maybach S-Class. Флагманская модель доступна как в полностью электрической версии, так и в исполнении EREV по цене от 136 000 долларов.
В Китае дебютировал Maextro S800: как выглядит новый конкурент Maybach - Auto24

ФОТО: Maextro|

Maextro S800

Даниил Северенчук
logo24 февраля, 14:00
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Как сообщает CarNewsChina, бренд Maextro принадлежит Huawei и JAC. Сообщается, что инженеры JAC были ответственным за разработку шасси и его настройку, тогда как Huawei выступает в качестве основного поставщика деталей и программного обеспечения.

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Новинка имеет длину в 5480 мм. Автомобиль доступен с двумя, тремя или четырьмя электродвигателями. В результате мощность Maextro S800 будет колебаться от 480 до 1300 л.с. в зависимости от версии. Флагманская модель имеет ряд премиальных технологий.

В частности, она имеет такие системы, как система восприятия дороги Huawei ADS, которая автоматически сканирует дорожную обстановку впереди, регулируя распределение крутящего момента, а также Huawei DATS (Dynamic Adaptive Torque System) и систему управления Huawei Xmotion.

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Седан также имеет активную подвеску с функцией поворота задней оси. Еще одна особенность автомобиля – режим крабовой ходьбы. Он позволяет машине ехать боком до 16 градусов. Ранее Maextro поделилась видео, как S800 маневрирует между Mercedes-Benz Maybach. Напоследок, новинка получила 32 датчика LiDAR. Maextro S800 поступит в продажу в Китае в мае этого года по цене от 1 до 1,5 миллиона юаней (136–205 тысяч долларов).

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