В Китаї дебютував конкурент Maybach: як він виглядає

Як повідомляє CarNewsChina, бренд Maextro належить Huawei та JAC. Повідомляється, що інженери JAC були відповідальним за розробку шасі та його налаштування, тоді як Huawei виступає в якості основного постачальника деталей і програмного забезпечення.

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Новинка має довжину в 5480 мм. Автомобіль доступний з двома, трьома або чотирма електродвигунами. В результаті потужність Maextro S800 коливатиметься від 480 до 1300 к.с. залежно від версії. Флагманська модель має низку преміальних технологій.

Зокрема, вона має такі системи, як система сприйняття дороги Huawei ADS, яка автоматично сканує дорожню обстановку попереду, регулюючи розподіл крутного моменту, а також Huawei DATS (Dynamic Adaptive Torque System) і систему управління Huawei Xmotion.

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Седан також має активну підвіску з функцією повороту задньої осі. Ще одна особливість автомобіля – режим крабової ходьби. Він дозволяє машині їхати боком до 16 градусів. Раніше Maextro поділилася відео, як S800 маневрує між Mercedes-Benz Maybach. Наостанок, новинка отримала 32 датчики LiDAR. Maextro S800 надійде у продаж в Китаї у травні цього року за ціною від 1 до 1,5 мільйона юанів (136–205 тисяч доларів).