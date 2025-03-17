Huawei принизив Mercedes-Benz Maybach, а тепер судиться з незалежним журналістом

Huawei опублікувала серію відео, в яких порівнювали ходові характеристики Maextro S800 з Mercedes-Benz Maybach S680, включаючи тест “крабової ходьби”, про який ми розповідали раніше. В одному з роликів порівнювалася ефективність роботи підвіски.

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Обидва автомобілі проїжджали над невеликим резервуаром з водою, склом та піском. В результаті Maextro S800 не залишив слідів води й піску, а також не розбив скло. Водночас Maybach з цим завданням не впорався. Даний відеоролик мав на меті продемонструвати вражаючий комфорт нової архітектури Turing Dragon.

Дана платформа, що лежить в основі Maextro S800, має інтелектуальну активну підвіску з системою сприйняття дороги Huawei ADS, яка автоматично сканує дорожню обстановку попереду, регулюючи розподіл крутного моменту, а також Huawei DATS (Dynamic Adaptive Torque System) й технологію управління Huawei Xmotion.

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Однак, як зазначає CarNewsChina, китайський автомобільний блогер Racing Frappuccino відео на Weibo, в якому розкритикував рекламну кампанію Huawei. Він стверджує, що випробування було ретельно розраховано за допомогою складних математичних формул.

Huawei розрахувала швидкість проходження S800 і споряджену вагу авто, а також переконалися, що глибина водойми в 4,5 см є достатньою, щоб S800 міг проїхати без бризок, на відміну від Maybach. Блогер натякнув, що це відео не може чесно відображати комфорт водіння чи роботу системи підвіски S800.

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Відео привернуло чималий резонанс в Інтернеті. В результаті техногігант подав до суду на 140 000 доларів. Автоблогер заявив, що готує зустрічний позов на суму в $340 000 й виклав відео тролінг-відео з вибаченнями.