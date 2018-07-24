У зв’язку з заходами щодо відзначення Хрещення Київської Русі 24, а також 27 і 28 липня деякі вулиці в центрі столиці перекриють для всіх видів транспорту.

Урочисті молебні та хресні ходи, які проводитимуть одразу три Українські православні церкви на відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, будуть проходити в центрі Києва. Відповідно, деякі вулиці будуть закриті для транспорту, щоб люди змогли безперешкодно проходити.

Так, 24 липня з 12:00 до 13:00 буде обмежено рух транспорту на Андріївському узвозі (від будинку №23 до вул. Володимирської), вул. Десятинній (від вул. Володимирської до пл. Михайлівської), пл. Михайлівській, вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до вул. Костьольної).

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27 липня із 11:00 до 16:30 – на вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до пл. Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської), Володимирському узвозі (від пл. Поштової до пл. Європейської), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської).

28 липня із 12:00 до 13:30 – на бульварі Тараса Шевченка (від будинку №20 до будинку №14), вул. Володимирській (від будинку №56 до пл. Софійської), Володимирському проїзді (від пл. Софійської до пл. Михайлівської).

Прохання водіїв враховувати цю інформацію при плануванні поїздок центром столиці.

Нагадаємо, що в Києві перекриють одну з основних транспортних артерій міста.