У Києві маршрутка ледь не відправила пасажирів на той світ. Прямо під час руху у транспорті відпало колесо.

Момент аварії потрапив на відео, яке облетіло мережу. Інцидент з маршрутним таксі № 192 стався на проспекті Маяковського.

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"Чергове дно пасажирських перевезень пробито на Маяковського. 192 маршрутний автобус від" Союз Авто "(компанія-перевізник) Їде-їде, і тут "хоп"- і колесо відвалилося. Хто перевіряє транспортний стан автобуса, який щодня перевозить тисячі пасажирів? " - обурилися очевидці.

Нагадаємо, що маршрут що пролягає від ст. м. "Петрівка"(Почайна) до вул. Милославської, подорожчав одним з перших.

Крім того, в той же день, 1 липня, в Києві відбулося подібна НП ще в одному громадському транспорті. "На Південному мосту, в сторону центру, у автобуса №220 просто відпало колесо", - повідомили очевидці.