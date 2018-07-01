Який чоловік не зупиниться на вимогу такого копа?

Відверту поліцейську форму видали співробітницям органів охорони правопорядку Лівану. Нечувана річ для країни Близького Сходу!

Хоча Ліванська Республіка – країна багатоконфесійна і значно розкутіша за більшість арабських країн, коротенькі шорти, червоні беретки та розпущені коси поліціянток викликали справжній фурор серед місцевого населення і особливо водіїв.

Запровадив таку форму для жінок-поліцейських П'єр Ашкар – мер міста Брумман. І зроблено це було заради залучення до міста туристів! Поза межами Бруманну така експлуатація жіночої вроди викликала звинувачення у сексизмі. Європейські туристи, заради яких, власне, дівчата й вдягли шорти відреагували на нововведення неоднозначно. Але самі східні красуні раді новій формі, оскільки у ній не так спекотно, як у старій і, до того ж, значно зручніше.

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