Продажі автомобілів в Китаї впали в травні на 3% в порівнянні з тим же місяцем роком раніше, перервавши серію з 13 послідовних місяців зростання з квітня 2020 року.

Згідно з даними Китайської асоціації автовиробників (CAAM), загальні продажі на найбільшому в світі автомобільному ринку в травні склали 2,13 мільйона автомобілів.

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У період з січня по травень Китай продав 10,88 млн автомобілів, що на 36% більше, ніж за той же період роком раніше.

За словами Чень Шихуа, представника CAAM, глобальна нестача мікросхем і зростання цін на сировину все більше впливають на автовиробників в країні. Але Чен сказав, що CAAM як і раніше обережно позитивно оцінює перспективи сектора. Раніше галузевий орган очікував, що в цьому році загальні продажі автомобілів в Китаї зростуть на 6,5%.

Продажі транспортних засобів на новій енергії (NEV), в тому числі електромобілів на батарейному живленні, гібридних бензинових і електричних двигунів і транспортних засобів на водневих паливних елементах, зберегли високі темпи зростання, підскочивши на 160%, при цьому за місяць було продано 217 000 одиниць.

Виробники NEV, такі як Nio Inc, Xpeng Inc і BYD, розширюють виробничі потужності в Китаї, натхнені просуванням урядом нетрадиційних транспортних засобів..