Китайці близько десятиліття назад відмовились від двоколісної техніки з бензиновими моторам у великих містах. Це підштовхнуло швидкий розвиток систем електроприводу. Зараз вони користуються цим досвідом для створення електромобілів.

Нових моделей електрокарів стає так багато (особливо китайських), що за ними іноді не встигаєш стежити. За тиждень компанії показали їх кілька десятків. Від зовсім малюків за п’ять тисяч доларів до престижних Genesis і Mercedes. Хоча нам же важливіше інше – якість. Точніше три основних параметри – ціна, запас ходу і ресурс.

Читайте також: В березні український ринок електромобілів показав зростання

З першим показником все в рамках прогнозів – вартість “електричок” для покупця в найближчі три роки зрівняється зі звичайними машинами (в Німеччині, з урахуванням держсубсидій, в гольф-класі це вже сталося). Запас ходу також стрімко зростає.

Ряд китайських компаній починають виробництво батарей, здатних пережити 2500 циклів зарядки фактично без втрати ємності. Тобто реальний ресурс складе близько мільйона км для автомобіля в масовому сегменті.

Причому це не обіцянки азіатських маркетологів, а висновок технічних експертів з Німеччини, які моніторять технології для електрокарів по всьому світу. Німці визнають: Німеччина сильно відстає від Китаю в розробках нових батарей. Розрив настільки істотний, що навіть просто скоротити його в доступній для огляду перспективі не представляється можливим.

Втім, не варто завчасно довіряти і експертам – дочекаємося результатів випробувань. Або звітів власників про реальні пробіги. Але якщо це буде і не мільйон, а півмільйона км в автомобілі за 30 тисяч доларів, то і такий результат можна вважати гідним. При нинішніх цінах на електроенергію вартість володіння електрокаром виявиться в два-три рази нижче того ж дизеля. Як змінниця ціна на електроенергію коли електромобілі стануть масовим явищем – можна лише здогадуватись.