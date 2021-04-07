Зростання обумовлене низькою порівняльною базою. Яка, в свою чергу, пов’язана з тотальним локдауном, який був впроваджений рік тому.

У березні поточного року український автопарк поповнили 660 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 61% більше, ніж роком раніше. З цієї кількості легкових автомобілів – 627 шт. і 33 комерційних авто, повідомляє Укравтопром.

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Відносно березня минулого року реєстрації розмитнених легкових електромобілів виросли на 62%, а комерційних на 43 відсотки. Таке зростання реєстрацій на ринку електромобілів пов’язано з тим, що його левову частину формують вживані автомобілі, яких більшу частину березня 2020 року сервісні центри не реєстрували через запровадження тотального локдауну рік назад.

У частині легкових електромобілів частка імпортного секонд-хенду в березневих реєстраціях 2021 року склала майже 90% проти 86% роком раніше. У той же час, реєстрації нових легкових електромобілів відносно минулого року зросли на 23% до 65 шт.

У комерційному сегменті тільки один автомобіль з 33 поставлених на облік в минулому місяці був новим. Тоді як у березні 2020 року нових комерційних електромобілів в реєстраціях не було.

Лідером ринку повністю електричних авто знову став Nissan Leaf – 151 реєстрація. Попередні два місяці титул бестселера утримував Chevrolet Bolt, а в березні ця модель опустилася на друге місце з результатом 122 зареєстровані машини.

Третьою за популярністю стала Tesla Model 3 з результатом – 66 авто. Tesla Model S придбали 43 українці, і це четвертий результат. Замикає березневу п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Renault Kangoo Z.E. В заліку цього автомобіля 29 березневих реєстрацій.

Всього, за підсумками першого кварталу 2021 року в Україні розмитнили і зареєстрували майже 1,7 тис. автомобілів на електротязі, на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.