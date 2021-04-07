Рост обусловлен низкой сравнительной базой. Которая, в свою очередь, связана с тотальным локдауном, внедренным год назад.

В марте текущего года украинский автопарк пополнили 660 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 61% больше, чем годом ранее. Из этого количества легковых автомобилей – 627 шт. и 33 коммерческих авто, сообщает Укравтопром.

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Относительно марта прошлого года, регистрации растаможенных легковых электромобилей выросли на 62%, а коммерческих на 43 процента. Такой рост регистраций на рынке электромобилей связан с тем, что его львиную часть формируют подержанные автомобили, которых большую часть марта 2020 года сервисные центры не регистрировали из-за введения тотального локдауна год назад.

По части легковых электромобилей, доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях 2021 года составила почти 90% против 86% годом ранее. В то же время, регистрации новых легковых электромобилей относительно прошлого года выросли на 23% до 65 шт.

В коммерческом сегменте только один автомобиль из 33 поставленных на учет в прошлом месяце был новым. Тогда как в марте 2020 года новых коммерческих электромобилей в регистрациях не было.

Лидером рынка полностью электрических авто вновь стал Nissan Leaf – 151 регистрация. Предыдущие два месяца титул бестселлера удерживал Chevrolet Bolt, а в марте эта модель опустилась на второе место с результатом 122 зарегистрированных машины.

Третьей по популярности стала Tesla Model 3 с результатом – 66 авто. Tesla Model S приобрели 43 украинца и это четвертый результат. Замыкает мартовскую пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Renault Kangoo Z.E. В зачете этого автомобиля 29 мартовских регистраций.

Всего, по итогам первого квартала 2021 года в Украине растаможили и зарегистрировали почти 1,7 тыс. автомобилей на электротяге, на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.