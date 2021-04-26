Китайцы около десятилетия назад отказались от двухколесной техники с бензиновыми моторам в крупных городах. Это подтолкнуло быстрое развитие систем электропривода. Сейчас они пользуются этим опытом для создания электромобилей.

Новых моделей электрокаров становится так много (особенно китайских), что за ними иногда не успеваешь следить. За неделю компании показали их несколько десятков. От совсем малышей за пять тысяч долларов до престижных Genesis и Mercedes. Хотя нам же важнее другое – качество. Точнее три основных параметра – цена, запас хода и ресурс.

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С первым показателем все в рамках прогнозов – стоимость "электричек" для покупателя в ближайшие три года сравняется с обычными машинами (в Германии, с учетом госсубсидий, в гольф-классе это уже произошло). Запас хода также стремительно растет.

Ряд китайских компаний начинают производство батарей, способных пережить 2500 циклов зарядки фактически без потери емкости. То есть реальный ресурс составит около миллиона км для автомобиля в массовом сегменте.

Причем это не обещания азиатских маркетологов, а вывод технических экспертов из Германии, которые мониторят технологии для электрокаров по всему миру. Немцы признают – Германия сильно отстает от Китая в разработках новых батарей. Разрыв настолько существенный, что даже просто сократить его в обозримой перспективе не представляется возможным.

Впрочем, не стоит раньше времени доверять и экспертам – дождемся результатов испытаний. Или отчетов владельцев о реальных пробегах. Но если это и не миллион, а полмиллиона км в автомобиле за 30 тысяч долларов, то и такой результат можно считать достойным. При нынешних ценах на электроэнергию стоимость владения электрокаром окажется в два-три раза ниже того же дизеля. Как изменится цена на электроэнергию, когда электромобили станут массовым явлением – можно только догадываться.