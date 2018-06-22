Компанія Mercedes-Benz продовжує тестувати свій перспективний електричний кросовер EQC. Про це свідчать свіжі фотографії новинки, зроблені виробником в Іспанії.

Випробування в умовах жаркого клімату автомобіль проходить при температурі повітря +50 градусів Цельсія. Ці тести покажуть, чи не перегрівається на спеці акумулятор машини, як працюють клімат-контроль та система охолодження силової установки на максимальній потужності.

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Mercedes-Benz EQC, як і раніше, випробовується в камуфляжі. Зовнішність авто буде розсекречена ближче до старту продажів в 2019 році. Але попередні замовлення на кросовер вже приймаються.

Раніше марка випробувала автомобіль на морозі - 35 градусів Цельсія. Тестування проходило в Швеції. Воно продемонструвало працездатність систем попереднього прогріву салону і рекуперації енергії. Крім того, інженери переконалися в здатності силової установки стартувати при низькій температурі повітря.

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Відомо, що перша модель електричної лінійки Mercedes EQ зможе проїжджати без підзарядки близько 480 кілометрів завдяки блоку літій-іонних акумуляторів ємністю 70 кіловат-годин.