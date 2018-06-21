Компанія Hyundai Motor Group оголошує про підписання партнерської угоди з Audi AG, яка передбачає спільну роботу над створенням інноваційних технологій, що будуть застосовуватися в автомобілях з водневими силовими установками.

Партнерство між компаніями передбачає обмін ліцензіями і досвідом в розробці технологій FCEV, що у недалекому майбутньому дозволить збільшити обсяг виробництва водневих моделей і знизити їх вартість за рахунок використання уніфікованих паливних елементів.

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Першим кроком на шляху до створення нових продуктів стане надання Hyundai Motor доступу фахівцям Audi до інноваційних розробок, які лягли в основу силових установок моделей ix35 FCEV і NEXO. Audi, як компанія, відповідальна в концерні Volkswagen AG за розробку автомобілів з водневими силовими агрегатами, також отримає можливість скористатися структурою поставок деталей і вузлів Hyundai. Це прискорить процес взаємодії обох компаній в плані створення нових технологій.

“Ця угода - ще одне підтвердження прихильності Hyundai Motor Group створенню екологічно чистих автомобілів на водневому паливі, які суттєво спростять життя наших клієнтів і внесуть свою лепту у майбутнє без шкідливих викидів. Ми впевнені, що партнерство з Audi AG успішно продемонструє бачення і вигоди використання FCEV світовій спільноті”, - заявив Юсун Чунг, віце-президент Hyundai Motor Company.

У свою чергу Петер Мертенс, член правління Audi AG, відповідальний за технічний розвиток, підкреслив, що технологія використання водню в електромобілях є найбільш перспективною формою розвитку еко-автомобілів. “Згідно з нашою “дорожньою картою” розробки моделей FCEV, ми шукаємо надійних і перспективних партнерів, що володіють великим досвідом створення подібних автомобілів, і до них, поза сумнівом, належить Hyundai. Щоб зробити прорив у цій стійкій технології, нам і треба було співробітництво з компанією Hyundai Motor Group”, - сказав Мертенс.

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Крім безпосередніх переваг від взаємного співробітництва, партнери домовилися вивчити можливості впровадження єдиних стандартів в розробці технологій використання водневих паливних елементів в автомобілебудуванні, а також прискорити розробку нових моделей FCEV і стимулювати інновації в цій сфері, забезпечивши в недалекому майбутньому більш просунуті можливості мобільності для клієнтів.

Партнерство Hyundai і Audi позитивно позначиться і на галузевому підрозділі Hyundai Mobis (основний постачальник запчастин і аксесуарів для автомобілів корейської компанії), яке першим в світі встановило інтегровану систему конвеєрного виробництва компонентів для водневих силових агрегатів на своєму заводі в Чхунджу (Південна Корея). Сьогодні на цьому заводі виробляється 3 000 водневих модулів (мотор, трансмісія, паливні баки, електронні компоненти) на рік, а партнерство з Audi дозволить збільшити виробництво таких модулів до декількох десятків тисяч на рік.

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Нагадаємо, що Hyundai Motor стала першим в світі масовим виробником автомобілів FCEV, випустивши в 2013 році модель ix35 FCEV, яка наразі продається в 18 країнах світу. Найближчим часом компанія виведе на ринок ще один водневий кросовер - NEXO, який побудований на новій платформі і використовує прогресивну водневу силову установку, що забезпечує запас ходу на одній заправці до 800 км.