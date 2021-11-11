Українська поліція давно практикує вимірювання швидкості автомобілів за допомогою приладу TruCam. В МВС спробували спростувати міфи та чутки про даний пристрій. Але на головне питання так і не відповіли.

Про роботу та точність вимірювання приладів TruCam дійсно ходить багато чуток. Одне з головних питань: чи може поліцейський вимірювати швидкість тримаючи прилад у руках (роблячи крок назустріч автомобілю). Це питання в МВС вирішили не коментувати, проте досить докладно розповіли про декілька інших.

Читайте також: Використання Trucam обійшлось українським водіям у 350 мільйонів гривень

Поліцейські за допомогою ефекту косинуса та поправочного коефіцієнта впливають на точність вимірювання

Щоб прибрати можливість зловживання й автоматизувати процес було оновлено програмне забезпечення TruCAM і поліцейський вже не має можливості вносити зміни до налаштувань поправочного коефіцієнта. Прилад самостійно і автоматично визначає поправочний коефіцієнт (відстань до дороги).

TruCam не сертифікований

Даний прилад отримав сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки від 29.08.2012 № UA-MI/1-2903-2012. Відповідно, на підставі позитивних результатів державних приймальних випробувань, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України затверджений тип вимірювальної техніки “Вимірювач швидкості автотранспортних засобів лазерний LTI 20/20 TruCAM”, який було зареєстровано в державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У3197-12.

Чинним законодавством не передбачено повторного проходження даної процедури для приладів, які вже були завезені на територію України та введені в експлуатацію.

TruCam не пройшов повірку

Всі прилади, що використовують, пройшли повірку. Міжповірочний інтервал для TruCAM визначено Переліком засобів вимірювальної техніки, типи яких затверджені на підставі результатів державних приймальних та контрольних випробувань і міжнародних договорів України затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 05.04.2012 N 437 і становить 1 рік.

Проведення повірки передбачено Порядком проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 08.02.2016 № 193.

Патрульні ховаються в кущах як за часів ДАІ

Всі прилади використовуються максимально відкрито:

Опублікована карта, з нанесенням ділянок використання;

Стоять попереджувальні знаки;

Стоїть службовий автомобіль на синіх проблискових маячках.

Фіксація порушень установлених обмежень швидкості руху за допомогою приладів TruCAM здійснюється відповідно до підходів, опублікованих на сайті патрульної поліції, а саме: