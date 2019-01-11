Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошитський розповів про основні тенденції що до аварійності на українських дорогах за минулий рік.

"Знову статистика, знову цифри і відсотки. Але в цей раз за цими цифрами стоїть чиєсь життя, здоров‘я, матеріальна шкода... Це статистика з якою ми працюємо щодня, щогодини і яку ми дійсно прагнемо змінювати далі і далі аж до ефемерного “zero”, який, я вірю, що настане", пише на своїй сторінці у FB Олексій Білошитський.

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В 2018 році, в порівнянні з роком 2017 на дорогах нашої держави сталось:

на 12406 менше зареєстрованих ДТП (7,6% зниження);

на 2926 менше ДТП з потерпілими (10,7% зниження);

на 3793 менше було травмовано людей (10,9% зниження);

на 82 людини менше загинуло (2,4% зниження).

щодня на дорогах країни обривається життя в середньому близько 9 людей.



В свою чергу патрульною поліцією, з-поміж іншого, лише в 2018 році було: