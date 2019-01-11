Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошитський розповів про основні тенденції що до аварійності на українських дорогах за минулий рік.
"Знову статистика, знову цифри і відсотки. Але в цей раз за цими цифрами стоїть чиєсь життя, здоров‘я, матеріальна шкода... Це статистика з якою ми працюємо щодня, щогодини і яку ми дійсно прагнемо змінювати далі і далі аж до ефемерного “zero”, який, я вірю, що настане", пише на своїй сторінці у FB Олексій Білошитський.
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В 2018 році, в порівнянні з роком 2017 на дорогах нашої держави сталось:
- на 12406 менше зареєстрованих ДТП (7,6% зниження);
- на 2926 менше ДТП з потерпілими (10,7% зниження);
- на 3793 менше було травмовано людей (10,9% зниження);
- на 82 людини менше загинуло (2,4% зниження).
- щодня на дорогах країни обривається життя в середньому близько 9 людей.
В свою чергу патрульною поліцією, з-поміж іншого, лише в 2018 році було:
- значно збільшено кількість екіпажів та територію патрулювання дорожньої патрульної поліції і зараз 200 патрулів щозміни патрулюють траси міжнародного та національно значення - 6500 км доріг.
- запущено фіксацію швидкісного режиму за допомогою пристроїв TRUCam і лише за 2,5 місяці зафіксовано понад 25000 випадків порушення.
- видано понад 11000 вимог(приписів) на усунення недоліків,
- оформлено 2 815 адміністративних протоколів та 8 037 постанов по недоліках у сфері БДР, зокрема щодо неналежного стану утримання доріг.
- винесено понад 1 400 000 постанов та понад 168 000 протоколів по порушеннях ПДР.
- підготовлено та погоджено проект нової постанови про облік ДТП, який вже на даний момент перебуває на розгляді в Мін’юсті і буде незабаром направлений до Кабміну.