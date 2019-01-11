Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошитский рассказал об основных тенденциях по поводу аварийности на украинских дорогах за прошлый год.
"Опять статистика, опять цифры и проценты. Но в этот раз за этими цифрами стоит чья-то жизнь, здоровье, материальный ущерб... Это статистика с которой мы работаем каждый день, каждый час и которую мы действительно стремимся менять дальше и дальше до эфемерного "zero", который, я верю, что наступит", пишет на своей странице в FB Алексей Билошитский.
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В 2018 году, по сравнению с 2017 годом на дорогах нашего государства произошло:
- на 12406 меньше зарегистрированных ДТП (7,6% снижения);
- на 2926 меньше ДТП с пострадавшими (10,7% снижения);
- на 3793 меньше были травмированы люди (10,9% снижения);
- на 82 человека меньше погибло (2,4% снижения).
Ежедневно на дорогах страны обрывается жизнь в среднем около 9 человек.
В свою очередь патрульной полицией, среди прочего, только в 2018 году было:
- значительно увеличено количество экипажей и территорию патрулирования дорожной патрульной полиции и сейчас 200 патрулей в смену патрулируют трассы международного и национально значения – 6500 км дорог;
- запущена фиксация скоростного режима с помощью устройств TRUCam и только за 2,5 месяца зафиксировано более 25000 случаев нарушения;
- выдано более 11 000 требований (предписаний) на устранение недостатков;
- оформлено 2815 административных протоколов и 8037 постановлений по недостаткам в сфере БДД, в частности относительно ненадлежащего состояния содержания дорог;
- вынесено более 1 400 000 постановлений и более 168 000 протоколов по нарушениям ПДД;
- подготовлен и согласован проект нового постановления об учете ДТП, который уже сейчас находится на рассмотрении в Минюсте и будет вскоре направлен в Кабмин.