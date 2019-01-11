Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошитский рассказал об основных тенденциях по поводу аварийности на украинских дорогах за прошлый год.

"Опять статистика, опять цифры и проценты. Но в этот раз за этими цифрами стоит чья-то жизнь, здоровье, материальный ущерб... Это статистика с которой мы работаем каждый день, каждый час и которую мы действительно стремимся менять дальше и дальше до эфемерного "zero", который, я верю, что наступит", пишет на своей странице в FB Алексей Билошитский.

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В 2018 году, по сравнению с 2017 годом на дорогах нашего государства произошло:

на 12406 меньше зарегистрированных ДТП (7,6% снижения);

на 2926 меньше ДТП с пострадавшими (10,7% снижения);

на 3793 меньше были травмированы люди (10,9% снижения);

на 82 человека меньше погибло (2,4% снижения).

Ежедневно на дорогах страны обрывается жизнь в среднем около 9 человек.

В свою очередь патрульной полицией, среди прочего, только в 2018 году было: