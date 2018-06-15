Замовити улюблене дабл-чіз меню з колою та сирним соусом можна прямо зі штатної мультимедійної системи, що встановлена в нових автомобілях марки Renault.

Французький автовиробник Renault і мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's запустили спільний проект Tasty Drive. Пасажирам пропонують скористатися новою послугою під час тест-драйву автомобілів.

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Рекламну кампанію розробило агентство DPZ & T (Сан-Пауло, Бразилія). McDonald's вмонтував в навігаційні панелі автомобілів своє меню. Тепер водій або пасажир під час тест-драйву можуть зробити замовлення, не виходячи з машини.

Замовлення відправляється в найближчий McDonald's, а система розраховує час приготування їжі та час прибуття авто до Мак драйву. Потім навігатор прокладає маршрут до точки призначення, і після прибуття ви отримуєте готове замовлення.