Непропуск "Укрзалізницею" через кордон цистерн зі скрапленим газом російських компаній, які потрапили в санкційний список, може призвести до значного зростання цін на паливо на фоні паніки.

Такий прогноз висловив експерт з питань енергетики Артем Куюн. “З року в рік взимку ціна більше знижується, влітку зростає через підвищення попиту. І найближчим часом ми допускаємо, що ціни можуть зростати. Десь 14,50-14,70 в Україні – це гранична ціна, при якій неможливо прогнозувати, тому що вже будуть відкриватися альтернативні джерела постачання”, – пояснив експерт з питань енергетики Артем Куюн.

Читайте також: Львівський автобусний завод відновив роботу після чотирирічного простою

Нині на кордоні розвернули близько 20 цистерн, ще 160 – не поїхали у напрямку України і будуть перевантажуватися. Якщо не вистачатиме основних обсягів постачання – з Росії та Білорусі, зростатиме ціна. Додатковими джерелами можуть стати Польща, Литва, Угорщина. Але переважно це той самий російський газ, лише з більшою націнкою.

“Найбільше джерело таке – це морський транспорт. У Чорному морі дуже багато цього скрапленого газу – знову ж таки російського, казахського – тому за умови високої ціни в Україні цей газ може сюди потрапляти”, – прогнозує він. Експерт додав, що ринок скрапленого газу в Україні досить хисткий, проте навіть після значного підвищення цін це пальне залишиться одним із найвигідніших для споживача.