У Норвегії продажі нових машин з ДВС складають вже менше 10%. Ця північна країна котрий рік поспіль веде першість за масштабами переходу на нетрадиційний транспорт.

З 2025 року в Норвегії можуть заборонити продаж нових автомобілів з традиційними двигунами. І вже ясно, що цей дедлайн міг бути й ще жорсткішим. Якщо в березні 2020 року частка куплених норвежцями нових машин з бензиновим двигуном становила 7,7%, то через рік, в березні цього, — всього 4,8%, або 730 штук. Ймовірно, норвежці зможуть повністю відмовитися від покупки машин з ДВС навіть раніше 2025 року.

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У 2020 частка EV серед нових автомобілів країни досягла рекордного показника 60,8%. Гібриди зайняли ще 18,3%. На машини з традиційними двигунами довелося всього 20,9% всіх продажів. Наприклад, в жовтні вісім з десяти проданих в Норвегії автомобілів були укомплектовані повністю електричним або гібридним двигуном. А найуспішнішою моделлю того місяця став VW ID.3.

Але на цьому експансія електромобілів не зупинилася, і не тільки завдяки зростанню продажів EV, а й через зниження інтересу до ДВС. Минулого місяця бензинові автомобілі отримали 4,8% ринку, дизельні — 4,7%, тобто за березень було продано менш ніж 1500 одиниць тих і інших. Це вполовину менше, ніж за той же період минулого року.

Беручи до уваги кількість нових електромобілів, що з’являються у продажу, включаючи моделі з ємним акумулятором, навряд в Норвегії виникнуть труднощі з відмовою від ДВС з 2025 року, пише Electrek. Є ймовірність, що нові машини з ДВС підуть з норвезького ринку ще раніше.