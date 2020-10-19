Одеські поліцейські оштрафували автомобіліста за парковку на місці для зарядки електромобілів.

Звичайним автомобілям пакуватись на місцях для зарядки електромобілів не бажано, хоча правила цього не забороняють.

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Норма Статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка регламентує відповідальність за порушення правил паркування на місцях для електромобілів, сформульована наступним чином:

Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Але ж справа в тім, що абсолютно всі автомобілі оснащені електричними двигунами. Електричний двигуни є у стартері, приводі двірників, електросклопідіймачів та у інших системах будь-кого автомобілю.

Отже, виписаний автомобілісту штраф має явні ознаки неправомірності, і тепер йому доведеться його оскаржувати або оплачувати.