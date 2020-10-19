Одесские полицейские оштрафовали автомобилиста за парковку на месте для зарядки электромобилей.
Обычным автомобилям парковаться на местах для зарядки электромобилей не желательно, хотя правила этого не запрещают.
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Норма Статьи 152-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая регламентирует ответственность за нарушение правил парковки на местах для электромобилей, сформулирована следующим образом:
Парковка транспортных средств на местах, предназначенных для парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), – влечет за собой наложение штрафа от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.
Но дело в том, что абсолютно все автомобили оснащены электрическими двигателями. Электрический двигатели есть в стартере, приводе дворников, электростеклоподъемников и в других системах любого автомобиля.
Так что выписанный автомобилисту штраф является неправомерным, и теперь ему придется его оспаривать.