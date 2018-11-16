Минулої суботи в Парижі в одному з гаражів мережі короткострокового прокату електромобілів Autolib відбувся розпродаж.

Подія викликала великий фурор, адже на ньому можна було купити електрокари Bollore Bluecar за дуже доступною ціною.

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Всі електромобілі мали пробіг понад 100 000 кілометрів, але зовні виглядали як нові. Перші 50 машин були продані за 3 700 євро кожна. Ті, хто не дочекався свого електрокара, влаштували скандал і змусили Autolib виставити на продаж ще 50 примірників.

Електромобілі Bluecar відомі своїм бюджетним цінником. Кілька років тому за нову модель просили 19 000 євро, a тепер її можна купити майже в 5 разів дешевше.