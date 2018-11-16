За даними VWE Automotive, в жовтні 2018 року з Голландії було експортовано більше 26 000 старих автомобілів. Це на 20% більше, ніж за аналогічний місяць 2017 року. Частина голландських б/у авто "осяде", мабуть, і в Україні.

В останній раз з Голландії за один місяць вивозили так багато б/у машин в 2012 році. Тобто це було шість років тому.

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Чому різко зріс експорт голландських б/у автомобілів? Цьому є кілька пояснень. Наприклад, в Голландії зараз продають дуже багато нових машин. Природно, це призвело до появи великої кількості непотрібних старих авто. Крім того, голландці і імпортують достатню кількість старих автомобілів.

У багатьох країнах економіка зараз перебуває на підйомі, тому там виріс попит на легкові транспортні засоби.

Найчастіше з Голландії експортують машини віком 18-25 років. Лідерами серед них є Volkswagen Golf, Opel Astra, Renault Mégane і Volkswagens Passat. Причому останні дві моделі вибилися в лідери відносно недавно. Багато голландських б/у машин, що відправляються на експорт, раніше перебували в лізингу. Стан у них відповідний.

Нагадаємо, що український парламент прийняв у другому читанні закони про доступне розмитнення. Якщо їх підпише президент, і вони набудуть чинності, імпорт автомобілів будь-якого віку стане можливим. Але поки цей закон не діє, українці масово використовують старі авто на європейській реєстрації.