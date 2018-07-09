Патрульна поліція розповіла про результати проведення комплексу профілактичних заходів "Перевізник". Було зафіксовано величезну кількість порушень.

Співробітники поліції перевірили 185 027 автобусів і виявили 26 735 порушень.

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Найпоширенішим порушенням за результатами перевірки стало відхилення від маршруту та несвоєчасний заїзд на автостанції – 7 373 випадків.

Другим за поширеністю поліцейські назвали перевезення пасажирів понад максимально дозволену кількість – 6 116 випадків.

Третім поліцейські вважають недотримання вимог дорожніх знаків та розмітки – 2 424 випадки.

Також було зафіксовано багато інших порушень, пов’язаних з технічним станом автобусів, невідповідністю документів та недотриманням норм безпеки.