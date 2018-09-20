Кримінальна відповідальність за корегування показників одометра діє в багатьох країнах. Втім, шпарини для шахрайських дій все одно залишаються.

Починаючи з 18 вересня, згідно ухваленої польським Сеймом поправки до місцевого законодавства, на тих, хто вирішить “підправити” показники одометра, чекатиме суворе покарання, повідомляє Gazeta.pl.

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Причому, мова відразу йде про позбавлення волі – на строк від 3 місяців до 5 років. До відповідальності притягатимуть як замовника “послуги”, так і виконавця, наприклад, механіка СТО.

Штраф передбачено лише у випадку заміни цілої панелі приладів, наприклад, у разі її поломки чи внаслідок ДТП, якщо ця операція була проведена без погодження із місцевими службами контролю. В такому разі доведеться сплатити 3000 злотих (800 доларів).

Контролюватимуть достовірність показів лічильника пробігу під час проведення чергових техоглядів, в тому числі за допомогою зчитування даних із блоків керування системами автомобіля діагностичними комп’ютерами, під час придорожнього контролю поліцією, прикордонною службою, митниками, військовою інспекцією.

Інформація заноситиметься та звірятиметься із центральною базою даних.

Польська сторона також врахувала те, що ризик прибуття автомобілів із-за кордону, з вже “підправленими” одометрами, мінімальний. Так тому, що в багатьох європейських країнах вже діють доволі суворі покарання для “спритних” ділків.

Наприклад, у Німеччині присутнє покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років за “хімію” з пробігом, У Франції за це можна “відхопити” до двох років за ґратами, в Чехії за втручання до лічильника кілометражу передбачено до року ув’язнення та конфіскація автомобіля.

Достовірні показники одометра – важлива інформація. Скажімо, два однакових автомобіля, одного і того ж року випуску, за п’ять років експлуатації можуть мати пробіг як 30, так і 300 тисяч кілометрів. Тобто їх залишковий ресурс та технічний стан в цілому, а разом з цим і безпека подальшої експлуатації та розмір витрат на обслуговування будуть дуже різнитись.