Спад авторинку прогнозується дуже глибокий. Деякі великі дилерські підприємства вже виставлені на продаж.

Цього року кількість автомобільних дилерів у Росії скоротиться вдвічі, повідомляє газета "Ведомости" з посиланням на генерального директора компанії "Рольф" Світлану Виноградову.

Читайте також: Російський ринок нових авто скоротився на 78,5%

За її словами, це ще оптимістичний прогноз, тому що призупинення роботи іноземних брендів може вдарити по галузі ще сильніше.

Станом на квітень 2022 року в Росії налічується трохи більше 3,2 тисяч автомобільних дилерів (дані аналітичного агентства “Автостат” та асоціації “Російські автодилери” (РоАД)). Згідно з прогнозом гендиректора “Рольфа”, до кінця нинішнього року залишиться приблизно 1,6 тисяч підприємств. За іншими даними, роботу продовжать від 2,24 тисяч до 2,72 тисяч дилерських салонів.