Спад авторынка прогнозируется очень глубокий. Некоторые крупные дилерские предприятия уже выставлены на продажу.

В текущем году количество автомобильных дилеров в России сократится вдвое, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на генерального директора компании "Рольф" Светлану Виноградову.

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По ее словам, это еще оптимистичный прогноз, потому что приостановка работы иностранных брендов может ударить по отрасли еще сильнее.

По состоянию на апрель 2022 года в России насчитывается не более 3,2 тысячи автомобильных дилеров (данные аналитического агентства "Автостат" и ассоциации "Российские автодилеры" (РоАД)). Согласно прогнозу гендиректора "Рольфа", до конца нынешнего года останется примерно 1,6 тысячи предприятий. По другим данным, работу продолжат от 2,24 тысячи до 2,72 тысячи дилерских салонов.