Частка українських бензинів у загальному балансі ринку за підсумком звітного місяця склала 48% проти 50% у січні 2020 р.

Внутрішнє виробництво за звітний місяць збільшилося на 11,2% (на 8,4 тис. т), до 83,7 тис. т, порівняно з аналогічним періодом позаминулого року. Зокрема, Кременчуцький НПЗ оціночно наростив випуск бензинів на 17,5%, до 73,1 тис. т. При цьому на Шебелинський завод припало 10,6 тис. т, що на 19% менше від показника січня минулого року.

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Імпорт автомобільних бензинів в Україні в січні 2021 р. виріс на 28%, до 88,8 тис. т, порівняно з аналогічним періодом торік (69,3 тис. т). Настільки вагомий приріст постачань було забезпечено за рахунок Білорусі, імпорт звідки, порівняно з січнем 2020 р., збільшився на 60%, до 77 тис. т.

В "А-95" пояснюють такий стрибок низькою базою порівняння: у першому кварталі 2020 року постачання з Білорусі було знижено вдвічі через проблеми із забезпеченням сировиною.

Відвантаження в Україну з НПЗ PNK ORLEN (Польща) скоротилися на 45,7% (9,3 тис. т), до 11,2 тис. т. Основна причина – значне зменшення закупівель мережею ОККО. Мережа імпортувала всього 100 т бензину проти 10,1 тис. т на рік раніше.

Баланс ринку автомобільних бензинів у 2020 р. виріс на 9,1% порівняно з попереднім роком – до 2 122,3 тис. т. При цьому внутрішнє виробництво зросло на 12,7% – до 1 023 тис. т, а імпорт додав 5,9% і склав 1 099,4 тис. т.