Ціна автогазу продовжує зростати і вже впритул наблизилась до позначки 16 гривень за літр.

Попри істотне подорожчання “блакитного палива” на українських АЗС минулого тижня, в середньому на 1,17 гривні за літр, ціни на автогаз не тільки не опускаються, а й продовжують рости. Як зазначають експерти, вже скоро на деяких заправках ціна подолає позначку 16 гривень.

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Якщо 5 лютого середня ціна автогазу на заправках була на рівні 13,76 гривні за літр, через тиждень, 12 лютого вже 14,93 гривні, а вчора позначка досягла 15,28 гривні. Так, тільки з минулої п’ятниці по середу середня вартість скрапленого газу для авто виросла на 35 копійок або +2,34%.

Найвища ціна спостерігається на заправках ОККО – 15,99 гривні за літр; WOG та Socar – 15,98 гривні; АЗС “Паралель” – 15,95 гривні; “Автопорт” – 15,80 гривні; KLO – 15,59 гривні. Зазначається, що найбільше зростання цін зафіксовано на “Татнефть-АЗС-Україна” (+78 копійок за 1 літр автогазу), Shell (+61 копійок) та “Автотранс” (+60 копійок).

В той самий час з минулої п’ятниці “Нефтек”, навпаки, знизив цінники на 50 копійок – до 14,99 гривні за літр. Наразі, це єдина компанія, яка опустила ціни за останні п’ять днів.