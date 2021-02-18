Цена автогаза продолжает расти и уже вплотную приблизилась к отметке 16 гривен за литр.

Несмотря на существенное подорожание "голубого топлива" на украинских АЗС на прошлой неделе, в среднем на 1,17 гривны за литр, цены на автогаз не только не опускаются, но и продолжают расти. Как отмечают эксперты, уже скоро на некоторых заправках цена преодолеет отметку 16 гривен.

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Если 5 февраля средняя цена автогаза на заправках была на уровне 13,76 гривны за литр, через неделю, 12 февраля, уже 14,93 гривны, а вчера отметка достигла 15,28 гривны. Так, только с прошлой пятницы по среду средняя стоимость сжиженного газа для авто выросла на 35 копеек или +2,34%.

Самые высокие цены наблюдаются на заправках ОККО – 15,99 гривны за литр; WOG и Socar – 15,98 гривны; АЗС "Параллель" – 15,95 гривны; "Автопорт" – 15,80 гривны; KLO – 15,59 гривны. Отмечается, что наибольший рост цен зафиксирован на "Татнефть-АЗС-Украина" (+78 копеек за 1 литр автогаза), Shell (+61 копеек) и "Автотранс" (60 копеек).

В то же время с прошлой пятницы "Нефтек", напротив, снизил ценники на 50 копеек – до 14,99 гривны за литр. Сейчас это единственная компания, которая опустила цены за последние пять дней.