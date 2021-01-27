Львиная доля проблем с газовыми установками происходит из-за некачественного топлива, дешевого оборудования и мастеров-вредителей.

Автомобилисты выбирают автогаз из-за экономии, но с приходом холодов часто жалеют о таком решении из-за эксплуатационных проблем. Зимой машина с ГБО может переходить на пропан-бутан с существенной задержкой, тратить гораздо больше топлива, чем летом, и даже глохнуть в дороге.

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Это заставляет многих водителей отказываться от пропан-бутана при похолодании, что, отмечают аналитики, видно по общему снижению потребления СУГ в этот период. Однако, как утверждают опрошенные эксперты, априори на работу ГБО не должны влиять погодные условия.

Если система дает сбой, то только из-за плохого технического состояния оборудования, его износа, неправильной настройки или низкокачественного топлива.

Неправильно настроенная система

К ряду основных проблем эксплуатации четвертого поколения ГБО (такие системы способны ездить и на бензине, и на газе) в зимний период относится медленный переход с бензина на пропан-бутан после запуска машины.

Одна из самых распространенных причин этого – непрофессионально выполненные работы мастера во время установки системы.

Как рассказал владелец сертифицированного центра "ГБО-СТО" Алексей Козин, проблемы с задержкой перехода с бензина на пропан-бутан могут свидетельствовать о неверно отлаженной системе компенсации температуры газа.

Эксперт отмечает, что при снижении температуры воздуха до минусовых значений двигатель должен компенсировать их высокими прогревочными оборотами, чтобы газ из жидкого состояния перешел в парообразное. В то же время часто при установке оборудования мастера неверно настраивают графики компенсации.

"Машина с газовой системой “решает”, когда переходить на газ, ориентируясь по температурным датчикам, которые вмонтированы в систему ГБО. Начиная работать на газу, машина должна определить его температуру, и, если топливо холодное, изменить условия впрыска. Однако из-за неверно настроенного графика топливо может поступать в редуктор в жидком состоянии", – отметил Козин.

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Препятствовать переходу на автогаз также может неисправность газовых форсунок, чье предназначение – обеспечивать пропуск топлива во впускной коллектор двигателя автомобиля. Как рассказали в одном из центров техобслуживания ГБО, источник неисправности – в особенностях состава пропан-бутана.

"В газе присутствуют определенные масла, которые при термическом воздействии становятся гуще – легкая фракция из них испаряется, тяжелая остается и становится воскообразной. Этот "клей", нагретый до рабочей температуры, совершенно не препятствует работе механических элементов, но при температуре -20 может замедлять работу стока форсунки и переход на газ будет затруднен", – рассказывают специалисты.

Чтобы исправить проблему неверно настроенных графиков, следует обратиться в сертифицированный центр техобслуживания, а при выборе компании ориентироваться на предыдущие отзывы клиентов. Там же могут провести диагностику неполадок, и, если ее причина в неисправности форсунок, заменить их.

Плохое качество автогаза: как не попасть

Попадание в форсунки тяжелых фракций газа, которые становятся при похолодании воскообразными, должны препятствовать фильтры. Однако, объясняет Алексей Козин, из-за низкого качества самого топлива, наличии в нем высокой доли газолина и серы, фильтры могут не справиться с нагрузкой. Эксперт подчеркивает – газ с такими свойствами являются низкокачественным.

В крайних случаях из-за плохого топлива при переходе на автогаз с бензина машина даже может заглохнуть – хотя это скорее исключение из правил, объясняют специалисты.

Основным следствием заправки второсортным топливом является его повышенный расход, который может увеличиваться до 20-30% от стандартных значений, или сниженая тяга двигателя. Как уже отмечалось, пользование таким пропан-бутаном может быть чревато ускоренным износом газовых форсунок.

О том, что в Украине есть проблема с качеством пропан-бутана, говорили все собеседники. Наиболее характерна она для нелицензированных станций, так называемых "бочек". Однако, получить плохое топливо можно и на сетевых АЗС.

Задувают бытовым газом

Аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн объясняет, что в Украине до сих пор поступает много автогаза, произведенного по стандарту ГОСТ 4047 – это топливо предназначено для коммунально-бытового применения, а не для автотранспорта. Но на рынке АЗС его – 40-50%.

Другая часть приходится на топливо евростандарта, предназначенное для машин. Найти его можно по техпаспорту на автогаз, где должен указываться индекс класса ГОСТ (укр. – ДСТУ) EN 589. Но поиск по наименованию не всегда может обеспечить положительный результат, добавил Куюн.

По его словам, с одной стороны, сегодня в Украине не существует эффективного контроля качества топлива, поэтому под одним названием на АЗС могут продавать пропан-бутан с различными характеристиками.

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С другой стороны, несмотря на диверсифицированные поставки – главным образом СУГ попадает в Украину из РФ, Казахстана и Беларуси – уже на территории страны он смешивается в газовых хранилищах посредников, после направляют их на конкретные заправки.

При этом в разных АЗС, говорит аналитик "А-95", в целом одни и те же поставщики: можно сказать, что большинство газа в Украину разливается "из одной бочки".

Наконец, различия в газе евростандарта и топлива, сначала сделанного для бытового применения, в большей степени состоят в экологичности, а не в эксплуатационных характеристиках. Поэтому определить, на какой АЗС газ качественный, а где – нет, можно только исследовательским методом, либо на основе отзывов и рекомендаций водителей.

Чтобы опередить возможные проблемы из-за заправки плохим топливом, необходимо также своевременно проверять состояние авто в центрах техобслуживания.

Экономия на оборудовании

Сегодня на украинском рынке доступны системы ГБО в самых разных ценовых диапазонах. Установка оборудования может обойтись от 7 до 20 тыс. грн в зависимости от сборки.

Однако наиболее дешевые комплекты не гарантируют длительную эксплуатацию без риска быстрых поломок. Износу подвергается и оборудование высокого класса, однако бюджетные системы чаще начинают выходить из строя уже в первые 2-3 года работы. Кроме того, проблемы, которые даже на дешевых ГБО может не быть летом, могут обостряться зимой.

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"Если где-то сэкономили на установке или обслуживании, то те агрегаты, которые еще могли бы работать в теплый период, но, будучи сознательно изношенными, в зимний период дадут осечку. Это относится и к частям ГБО, редукторам, форсункам, электронике, и в целом к машине: даже заводские дверные замки могут отказать зимой, так как изношены или грязные", – отметил автомастер в одном из центров техобслуживания.