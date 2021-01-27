Левова частка проблем з газовими установками відбувається через неякісне пальне, дешеве обладнання і майстрів-шкідників

Автомобілісти вибирають автогаз за економію, але з приходом холодів часто шкодують про таке рішення через експлуатаційні проблеми. Взимку машина з ГБО може переходити на пропан-бутан з істотною затримкою, витрачати набагато більше палива, ніж влітку, і навіть глохнути в дорозі.

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Це змушує багатьох водіїв відмовлятися від пропан-бутану при похолоданні, що, відзначають аналітики, видно по загальному зниженню споживання газу в цей період. Однак, як стверджують опитані експерти, апріорі на роботу ГБО не повинні впливати погодні умови.

Якщо система дає збій, то тільки через поганий технічний стан обладнання, його знос, неправильну настройку або низькоякісне паливо.

Неправильно настроєна система

До ряду основних проблем експлуатації четвертого покоління ГБО (такі системи здатні їздити і на бензині, і на газу) в зимовий період відноситься повільний перехід з бензину на пропан-бутан після запуску машини.

Одна з найбільш поширених причин цього – непрофесійно виконані роботи майстра під час установки системи.

Як розповів власник сертифікованого центру "ГБО-СТО" Олексій Козин, проблеми з затримкою переходу з бензину на пропан-бутан можуть свідчити про невірно налагоджену систему компенсації температури газу.

Експерт зазначає, що при зниженні температури повітря до мінусових значень двигун повинен компенсувати їх високими прогріваними оборотами, щоб газ з рідкого стану перейшов в пароподібний. У той же час часто при установці устаткування майстри невірно налаштовують графіки компенсації.

"Машина з газовою системою "вирішує ", коли переходити на газ, орієнтуючись за температурними датчиками, які вмонтовані в систему ГБО. Починаючи працювати на газу, машина повинна визначити його температуру, і, якщо паливо холодне, змінити умови вприскування. Однак через невірно налаштований графік паливо може надходити в редуктор в рідкому стані", - вказав Козин.

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Перешкоджати переходу на автогаз також може несправність газових форсунок, чиє призначення – забезпечувати пропуск палива у впускний колектор двигуна автомобіля. Як розповіли в одному з центрів техобслуговування ГБО, джерело несправності – в особливостях складу пропан-бутану.

"У газі присутні певні масла, які при термічному впливі стають густішим – легка фракція з них випаровується, важча залишається і стає воскоподобною. Цей" клей", нагрітий до робочої температури, абсолютно не перешкоджає роботі механічних елементів, але при температурі мінус 20 градусів може уповільнювати роботу стоку форсунки і перехід на газ буде ускладнений", – розповідають фахівці.

Щоб виправити проблему невірно налаштованих графіків, слід звернутися до сертифікованого центрів техобслуговування, а при виборі компанії орієнтуватися на попередні відгуки клієнтів. Там же можуть провести діагностику неполадки, і, якщо її причина в несправності форсунок, замінити їх.

Погана якість автогазу: як не потрапити

Попаданню в форсунки важких фракцій газу, які стають при похолоданні воскоподібними, повинні перешкоджати фільтри. Однак, пояснює Олексій Козин, через низьку якість самого палива, наявності в ньому високої частку газоліну і сірки, фільтри можуть не впоратися з навантаженням. Експерт підкреслює – газ з такими властивостями є низькоякісним.

У крайніх випадках через погане паливо при переході на автогаз з бензину машина навіть може заглохнути – хоча це швидше виняток з правил, пояснюють фахівці.

Основним наслідком заправки другосортним пальним є його підвищена витрата, який може збільшуватися до 20-30% від стандартних значень, або знижена тяга двигуна. Як уже зазначалося, при користуванні таким пропан-бутаном можнуть вийти з ладу газові форсунки.

Про те, що в Україні є проблема з якістю пропан-бутану, говорили всі співрозмовники. Найбільш характерна вона для неліцензованих станцій, так званих "бочок". Проте, отримати погане паливо можна і на мережевих АЗС.

Задувають побутовим газом

Аналітик "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн пояснює, що в Україні досі надходить багато автогазу, виробленого за стандартом ДСТУ 4047 – це пальне, призначене для комунально-побутового застосування, а не для автотранспорту. Але на ринку АЗС його – 40-50%.

Інша частина припадає на паливо євростандарту, призначене для автомобілів. Знайти його можна за техпаспортом на автогаз, де повинен вказуватися індекс класу ДСТУ (укр. – ДСТУ) EN 589. Але пошук за найменуванням не завжди може забезпечити позитивний результат, додав Куюн.

За його словами, з одного боку, сьогодні в Україні не існує ефективного контролю якості палива, тому під однією назвою на АЗС можуть продавати пропан-бутан з різними характеристиками.

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З іншого боку, незважаючи на диверсифіковані поставки – головним чином ЗВГ потрапляє в Україну з РФ, Казахстану і Білорусі, – вже на території країни він змішується в газових сховищах посередників, які потім направляють їх на конкретні заправки.

При цьому у різних АЗС, говорить аналітик "А-95", в цілому одні й ті ж постачальники: можна сказати, що більшість газу в Україні розливається "з однієї бочки".

Нарешті, відмінності в газі євростандарту і палива, спочатку зробленого для побутового застосування, в більшій мірі складаються в екологічності, а не в експлуатаційних характеристиках. Тому визначити, на який АЗС газ якісний, а де – ні, можна тільки дослідницьким методом, або на основі відгуків та рекомендацій водіїв.

Щоб випередити можливі проблеми через заправки поганим пальним, необхідно також своєчасно перевіряти стан авто в центрах техобслуговування.

Економія на обладнанні

Сьогодні на українському ринку доступні системи ГБО в різних цінових діапазонах. Установка устаткування може обійтися від 7 до 20 тис. грн в залежності від країни походження.

Однак найбільш дешеві комплекти не гарантують тривалу експлуатацію без ризику швидких поломок. Зносу піддається і обладнання високого класу, однак бюджетні системи частіше починають виходити з ладу вже в перші 2-3 роки роботи. Крім того, проблеми, яких навіть на дешевих ГБО може не бути влітку, можуть загострюватися взимку.

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"Якщо десь зекономили на установці або обслуговуванні, то ті агрегати, які ще могли б працювати в теплий період, але, будучи свідомо зношеними, в зимовий період дадуть осічку. Це відноситься і до частин ГБО, редукторів, форсунок, електроніки, і в цілому до машини: навіть заводські дверні замки можуть відмовити взимку, тому що зношені або брудні", – зазначив автомастер в одному з центрів техобслуговування.