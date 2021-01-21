За допомогою додатку можна не лише знайти АЗК чи скористатись вигідними пропозиціями, але й безконтактно сплатити за пальне.

Картки постійних клієнтів у мережах АЗК поступово відходять в історію – їх заміняють багатофункціональні мобільні додатки для смартфонів. Наприклад, застосунок Glusco доступний у двох найпопулярніших плеймаркетах – App Store та Google Play.

Завантаживши додаток, ви автоматично стаєте учасником програми лояльності Glusco Club, тож починаєте накопичувати бонусні бали (глускоїни), підвищувати свій статус від Basic до Gold та Platinum, а також отримувати привабливі пропозиції від мережі заправок Glusco. Для цього варто вказати лише своє ім'я та номер телефону. Якщо ви вже зареєстрований учасник клубу, то інформацію про ваші транзакції та стан бонусного рахунку додаток автоматично "підтягне". У подальшому глускоїни можна витрачати на будь-які товари на АЗК і, звісно, на пальне.

Також у тему: які переваги надає участь у клубі Clusco

Найперше – додаток швидко зорієнтується на місцевості та підкаже, де знаходиться найближча АЗК Glusco. Причому її можна вибрати як списком (від найближчої), так і на мапі (наприклад, розраховуючи майбутній маршрут поїздки). Додаток пов'язаний з Google maps, тому обравши АЗК, достатньо лише одного натискання в смартфоні і він прокладе маршрут. Особливо це зручно, якщо в автомобілі є Apple Car Play чи Android Аuto. Окрім того, в застосунку є низка фільтрів, завдяки яким можна обмежити пошук видом пального, сервісними пропозиціями чи регіоном.

Інформацію про статус клієнта, кількість бонусних балів та статистику користування мережею АЗК можна знайти в розділі "Мій кабінет". Тут також легко дізнатися про умови нарахування бонусів, історію оплат, промо-купони тощо. Щоб скористатися карткою лояльності, треба натиснути на її зображення в додатку, і воно "перевернеться" штрихкодом, який треба показати касиру. Забули смартфон? Не біда! Просто вкажіть касиру свій номер телефону.

Втім, власникам смартфонів зі скачаним додатком Glusco зовсім необов'язково заходити в приміщення АЗК. Заправити своє авто можна, навіть не виходячи з автомобіля за допомогою функції Glusco Pay. Для цього у меню "Оплата" треба обрати АЗК на карті або зісканувати з паливо-роздавальної колонки QR-код. Далі замовити необхідну кількість пального та оплатити за допомогою банківської карти. Така форми заправки найбільш безпечна в пандемію коронавірусу та карантин.

Більше інформації: як користуватися безконтактною заправкою Glusco Pay

Окрім цього, в мобільному додатку Glusco першим можна дізнатись про ціни на пальне АЗК Glusco, переглянути новини та ознайомитись з діючими акціями компанії. А якщо виникли запитання щодо роботи будь-якої АЗК, в додатку легко та швидко налагодити зв'язок з менеджером компанії.