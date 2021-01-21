С помощью приложения можно не только найти АЗК или воспользоваться выгодными предложениями, но и бесконтактно оплатить топливо.

Карточки постоянных клиентов в сетях АЗК постепенно уходят в историю – их заменяют многофункциональные мобильные приложения для смартфонов. Например, приложение Glusco доступно в двух самых популярных плеймаркетах – App Store и Google Play.

Загрузив приложение, вы автоматически становитесь участником программы лояльности Glusco Club, поэтому начинаете накапливать бонусные баллы (глускоины), повышать свой статус от Basic до Gold и Platinum, а также получать заманчивые предложения от сети заправок Glusco.

Для этого следует указать только имя и номер телефона. Если вы уже зарегистрированный участник клуба, то информацию о ваших транзакциях и состоянии бонусного счета приложение автоматически "подтянет". В дальнейшем глускоины можно тратить на любые товары на АЗК и, конечно, на горючее.

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Прежде всего – приложение быстро сориентируется на местности и подскажет, где находится ближайшая АЗК Glusco. Причем ее можно выбрать как списком (от ближайшей), так и на карте (например, рассчитывая будущий маршрут поездки).

Приложение связано с Google maps, поэтому выбрав АЗК, достаточно одного нажатия в смартфоне и оно проложит маршрут. Это особенно удобно, если в автомобиле есть Apple Car Play или Android Аuto. Кроме того, в приложении есть ряд фильтров, благодаря которым можно ограничить поиск видом горючего, сервисными предложениями или регионом.

Информацию о статусе клиента, количестве бонусных баллов и статистику пользования сетью АЗК можно найти в разделе "Мой кабинет". Здесь также легко узнать об условиях начисления бонусов, историю оплат, промо-купонах и тому подобное. Чтобы воспользоваться картой лояльности, надо нажать на ее изображение в приложении, и оно "перевернется" штрихкодом, который надо показать кассиру. Забыли смартфон? Не беда! Просто укажите кассиру свой номер телефона.

Впрочем, владельцам смартфонов со скачанным приложением Glusco совсем необязательно заходить в помещение АЗК. Заправить свой автомобиль можно даже не выходя из автомобиля с помощью функции Glusco Pay. Для этого в меню "Оплата" нужно выбрать АЗК на карте или отсканировать с топливо-раздаточной колонки QR-код. Далее заказать необходимое количество горючего и оплатить с помощью банковской карты. Такая форма заправки наиболее безопасна в пандемию коронавируса и карантин.

Дополнительная информация: как пользоваться безконтактной заправкой Glusco Pay

Кроме того, в мобильном приложении Glusco легко первым узнать цены на топливо АЗК Glusco, просмотреть новости и ознакомиться с действующими акциями компании. А если возникли вопросы относительно работы любой АЗК, в приложении легко и быстро наладить связь с менеджером компании.