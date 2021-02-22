Аналітичне агентство IHS Markit представило показники продажів електромобілів на авторинку США.

У 2020 році частка продажів моделей з електричними двигунами в США перевищила минулорічний рекорд і склала вже 1,8%. Лише в грудні 2020 року було реалізовано вже 2,8% електричних авто, з них 2,5% при цьому поставлені на облік всередині держави (інші, швидше за все, були вже вивезені в інші країни).

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Це найбільш високий місячний результат в США за всю історію спостережень за авторинком країни. Починаючи з 2017 року, дана цифра підвищилася вже більш ніж втричі.

Аналітики також переконані, що затребуваність цих електрокарів по всьому світу буде тільки рости, зауважимо, що дане зростання буде носити скоріше не революційний характер, а еволюційний. В 2021 році електромобілі займуть 3,5% всього автомобільного ринку, а лише до 2025 року даний показник збільшиться до 10%.