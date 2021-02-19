Новоявлений канадійський бренд називається AK Motor International і є частиною групи CANU: Canadian Automotive New Utilities – нові транспортні засоби Канади. А перша модель бренду - електричний седан Maple Majestic.

Назва електрокара Maple Majestic просякнута канадським патріотизмом: Maple – це “клен”, листок якого є національним символом, а Majestic – “величність”, термін, який передає статус Канади, як конституційної монархії. Maple Majestic має на меті стати флагманським автомобілем Канади на світовій арені”, як сказано у заяві Аркадіуша Камінські, генерального директора AK Motor International.

Також цікаво: Alpha Jax: електричний позашляховик в стилі ретро з Каліфорнії

Стартап стверджує, що існує з 2012 року, хоча майже ніхто не чув про нього до цбого часу. Він також може похвалитися тим, що є лідером на місцевому ринку та мультикультурним брендом, маючи достатньо досвіду, щоб поставити Канаду на карту автовиробників та висунути її на вершину харчового ланцюга виробництва електромобілів. Іншими словами, на сцену вийшов черговий “вбивця Тесла”.

Технічних подробиць про електричний седан Maple Majestic бракує, однак автомобіль описується як “ідеальне поєднання кожного вдалого рішення в автомобільному всесвіті”. Його характеристики гідні спортивного автомобіля, але кузов являє собою чотиридверний седан, а всередині він місткий, “як невеликий кросовер”.

Фото: Maple Majestic від AK Motor / AK Motor International

У прес-релізі Maple Majestic зазначається, що AK Motor International буде зосереджена на чомусь іншому, ніж інновації в сфері акумуляторів та двигунів. Мається на увазі, що Maple Majestic буде побудований з готовими компонентами, які доступні у Канаді, тому основна увага буде зосереджена на двох ключових сферах: динаміка водіння в екстремальних погодних умовах та комфорт пасажирів.

Перший аспект повинен бути реалізований, завдяки регульованій підвісці, що дозволяє їздити по снігу і кліренсу у 290 міліметрів – це більше, ніж у Jeep Wrangler Rubicon, наприклад. Колісна база електричного седана розтягнута на 3100 міліметрів.

Стартап наголошує: Канада має дуже сувору погоду і добре відомо, як холод впливає на дальність пробігу електромобілів. Це буде перший в історії електромобіль, розроблений для цих конкретних умов.

Що стосується гостинності пасажирів, стартап зазначає, що довга колісна база, а також рівна підлога забезпечать багато місця для пасажирів ззаду. Втім, побачити інтер’єр Maple Majestic поки не дозволено.

“Не ми винайшли електричний автомобіль, але ми прагнемо зробити його цивілізованим”, – каже генеральний директор.