Новоявленный канадский бренд называется AK Motor International и является частью группы CANU: Canadian Automotive New Utilities – новые транспортные средства Канады. А первая модель бренда – электрический седан Maple Majestic.

Название электрокара Maple Majestic пропитано канадским патриотизмом: Maple – это "клен", листок которого является национальным символом, а Majestic – "величество", термин, передающий статус Канады, как конституционной монархии. Maple Majestic ставит целью “стать флагманским автомобилем Канады на мировой арене", как сказано в заявлении Аркадиуша Камински, генерального директора AK Motor International.

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Стартап утверждает, что существует с 2012 года, хотя почти никто не слышал о нем до этого времени. Он также может похвастаться тем, что является лидером на местном рынке и мультикультурным брендом, имея достаточно опыта, чтобы продвинуть Канаду на карте автопроизводителей и выдвинуть ее на вершину пищевой цепи производства электромобилей. Иными словами, на сцену вышел очередной "убийца Тесла".

Технических подробностей об электрическом седан Maple Majestic хватает, однако автомобиль описывается как "идеальное сочетание каждого удачного решения в автомобильном вселенной". Его характеристики достойные спортивного автомобиля, но кузов представляет собой четырехдверный седан, а внутри он вместителен, "как небольшой кроссовер".

Фото: Maple Majestic от AK Motor / AK Motor International

В пресс-релизе Maple Majestic отмечается, что AK Motor International будет сосредоточен на чем-то другом, чем инновации в сфере аккумуляторов и двигателей. Имеется в виду, что Maple Majestic будет построен с готовыми компонентами, которые доступны в Канаде, поэтому основное внимание будет сосредоточено на двух ключевых сферах: динамика вождения в экстремальных погодных условиях и комфорт пассажиров.

Первый аспект должен быть реализован, благодаря регулируемой подвеске, что позволяет ездить по снегу и клиренсу в 290 мм – это больше, чем у Jeep Wrangler Rubicon, например. Колесная база электрического седана растянута на 3100 миллиметров.

Стартап отмечает: в Канаде очень строгая погода и хорошо известно, как холод влияет на дальность пробега электромобилей. Это будет первый в истории электромобиль, разработанный для этих конкретных условий.

Что касается гостеприимства для пассажиров, стартап отмечает, что длинная колесная база, а также ровный пол обеспечат много места для пассажиров сзади. Впрочем, увидеть интерьер Maple Majestic пока не разрешено.

"Не мы изобрели электрический автомобиль, но мы стремимся сделать его цивилизованным", – говорит генеральный директор.