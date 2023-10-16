У багатьох країнах ЄС можна працюють представництва ДП «Документ». Нещодавно така установа відкрилась і в Стамбулі.
Тепер українці в Стамбулі в ДП «Документ» можуть відновлювати своє втрачене чи викрадене посвідчення водія.
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Мобільні програмно-технічні комплекси розташовані за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.
Послуга з відновлення надається за графіком:
- вт-пт: 10:00 — 17:00
- сб: 10:00 — 15:30
- нд, пн — вихідні
Відновити посвідчення водія можна після:
- пошкодження або ж коли документ непридатний для подальшого користування (зіпсований, записи не читаються тощо)
- втрати
- викрадення