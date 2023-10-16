Во многих странах ЕС работают представительства ГП «Документ». Недавно такое учреждение открылось и в Стамбуле.

Теперь украинцы в Стамбуле в ГП «Документ» могут восстанавливать свое утраченное или похищенное водительское удостоверение.

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Мобильные программно-технические комплексы расположены по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Услуга по восстановлению предоставляется по графику:

вт-пт: 10:00 - 17:00

сб: 10:00 - 15:30

вс, пн - выходные

Восстановить водительское удостоверение можно после: