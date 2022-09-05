Частные и государственные компании Евросоюза и США заявили о готовности к восстановлению Украины после войны. Среди них, например, более 1200 фирм из Польши. Может ли это стать шансом Украины восстановить автомобильную отрасль?

Речь идет не только о строительстве в прямом смысле, но и о восстановлении экономики и создании новых рабочих мест в разных областях. В том числе – и в автомобильной отрасли. Это как производство запчастей и компонентов к автомобилям, так и собственно производство различных автомобилей.

Кстати Лукашенко понял, что белорусское "производство" – это сборник из китайских деталей.

Каково состояние автомобильной отрасли в Украине сегодня?

По состоянию на сегодняшний день в Украине отсутствует автомобилестроение полного цикла. Все легковые транспортные средства, которые выходят из украинских предприятий и получают маркировку “сделано в Украине” – это крупноузловая сборка так называемым методом SKD, или переоборудование импортных автомобилей или шасси под специальные нужды.

С крупных заводов сегодня работает только один – закарпатский “Еврокар”, который в основном составляет автомобили бренда Skoda. Еще до начала полномасштабной войны объемы производства не были большими, несколько тысяч легковушек в год. После вторжения завод несколько месяцев не работал и сейчас пытается возобновить производственный процесс.

Другой крупный завод, ЗАЗ в Запорожье, последние несколько лет занимался крупноузловой сборкой автомобилей из машинокомплектов, изготовленных в России. Очевидно, что такая бизнес-модель больше не имеет будущего, а, учитывая еще и близость к линии фронта (и пребывания и временно оккупированных территорий ряда важных партнерских предприятий), возобновление работы завода сейчас под большим вопросом.

Единственным сегментом автомобильной промышленности Украины, который можно назвать чем-то большим, чем просто SKD-сборка, это производство автобусов. Хотя шасси и основные узлы поставляются заводами других стран, однако изготовление кузова и монтаж происходит в Украине. Как минимум так было до начала войны.

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При этом следует отметить, что большинство продукции продавалось на внутреннем рынке Украины. Так, в 2021 году экспортировали только 672 транспортных средства, изготовленные или переоборудованные украинскими предприятиями. Значительную часть украинских автомобилей вообще покупали организации – частные и государственные.

Относительно производства запчастей и компонентов здесь ситуация кардинально иная. До начала войны украинские предприятия были одними из крупнейших поставщиков жгутов проводки, неона и стали в Европейский Союз. С началом полномасштабного вторжения некоторые заводы были остановлены, некоторые уничтожены. Часть иностранных предприятий решила релоцировать производство в другие страны.

Что, кроме войны, мешает развиваться автомобильной отрасли?

Большинство украинских автомобильных заводов (или их остатки) – это производство, организованное на базе советских промышленных объектов, которые строили во времена плановой, а не рыночной экономики. Такие производители, не привыкшие конкурировать, средством развития считали закрытие рынка от импорта автомобилей из-за рубежа, а не вкладывали в модернизацию производства, повышение качества и выход на европейские рынки.

И даже многолетнее лишение выбора украинцев не помогло сохранить бизнес-модель, которая не могла выжить в рыночных условиях. Вместе с постепенной евроинтеграцией, ратификацией международных торговых соглашений и постепенном снятием ограничений на ввоз автомобилей из-за рубежа, так называемые отечественные производители резко теряли позиции на рынке.

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В общем, можно выделить две наибольшие проблемы современного украинского автомобилестроения: отсутствие конкурентного продукта и рынков сбыта. Простыми словами: нет качественного автомобиля по выгодной цене, который производился бы в достаточных объемах для экспорта за границу. И начать нужно сначала с конфигурации философии этого бизнеса.

Инвестиции стран Евросоюза – шанс для Украины?

Хорошим примером постсоциалистических стран, которые также имели неконкурентного и неприбыльного “национального” автопроизводителя, это Польша и Словакия. В свое время там включили “зеленый свет” для инвестиций из стран Западной Европы. Мировые авто бренды запустили свои фабрики, сделали рабочие места и принесли инвестиции.

Но здесь нужно понимать два важных момента. Первое: большую часть изготовленных автомобилей экспортируют – продают в других странах. Не ограничивают импорт продавать эти машины на внутреннем рынке, а развивают международную торговлю.

Второе: Украина может быть привлекательной из-за географического положения, сравнительно недорогой рабочей силы и в целом меньших затрат на производственный процесс. Однако этого недостаточно: для инвестиций в Украину нужны условия так называемый инвестиционный климат. И это не только пониженные или нулевые налоги, но и гарантии соблюдения законов и равенства всех перед их исполнением. И отсутствие массовой коррупции, конечно.

Таким образом, Украина станет привлекательна для построения новых или реконструкции имеющихся автомобильных заводов, с другой – для этих предприятий появится огромный рынок сбыта. Ведь ЕС – в первую очередь экономический союз, и самое свободное движение товаров и услуг в его пределах может дать Украине шанс на восстановление экономики. В том числе – и в автомобильной отрасли.

Есть ли шансы у Украины возобновить производство автомобилей полного цикла? Да, однако, только после интеграции Украины в единое экономическое пространство Европейского Союза. Возможно ли построение автомобилестроительных заводов сразу? Скорее всего, нет. А вот запуск еще нескольких заводов по изготовлению отдельных частей и компонентов – реальная перспектива нескольких лет после выполнения самого главного условия – победы Украины в войне с россией.