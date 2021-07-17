В Украине насчитывается более двух десятков предприятий, которые поставляют на европейские автозаводы комплектующие и детали.

Чаще всего в Украине производят узлы, при сборке которых требуется ручной труд. Это сматывание проводов в жгуты, пошив сидений и элементов салона, электротехническая продукция и тому подобное. В целом, по данным Ernst & Young, в Украине работают 22 производителя деталей для авто. У них около 60 тыс. рабочих мест, проинвестировано 400–800 млн евро. Чаще всего они расположены в западных областях Украины – Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и тому подобное. Это связано с удобной логистикой к заводам, расположенным в ЕС.

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Почти половина из этих заводов производят кабельную продукцию. Это скручивание жгутов в соответствии с конструкцией электросети каждого автомобиля. Из-за различных комплектаций автомобилей количество и расположение проводов даже для одного авто может существенно отличаться.

География заводов комплектующих в Украине. Графика: Экономическая Правда

Японская компания Fujikura производит кабели для концерна Volkswagen Group, в том числе для Porsche и MAN. Заводы работают на Львовщине и в Немирове (Винничина).

Немецкая компания LEONI производит кабели для Opel, Porsche, Volkswagen, Audi, Lamborghini и MAN. Производства работают в Стрые Львовской области и Коломые Ивано-Франковской.

Подразделение немецкой фирмы Elektrokontakt GmbH, принадлежащее французскому концерну Nexans, имеет аж три завода: в Бродах, Перемышлянах и Золочеве (Львовщина). Они производят кабели для BMW, Opel, Audi, Mercedes и Porsche.

Немецко-японская машиностроительная компания Sebn имеет заводы на Тернопольщине, в Черновцах и Хмельницком.

В Луцке и Житомире работают крупные заводы немецкой Kromberg & Schubert. Они изготавливают кабельные системы для BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen.

Совместное предприятие Bader и Aunde шьют сиденья для Tesla, Audi, Mercedes и ВMW, в том числе S-класса и Maybach.

В Новом Роздоле (Львовщина) работает компания ODW-Elektrik, которая производит для Volkswagen, BMW, Porsche, Volvo, Opel кабели, магнитные катушки, электромеханические конструкции.

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Мукачевский завод "Точприбор" выпускает динамики для Land Rover и BMW.

Небольшое предприятие в Краковце на Львовщине для Bosch ремонтирует стартеры.

В Переяславе-Хмельницком на Киевщине завод Kostal производит рулевые колонки, переключатели, контактные системы для Ford, DAG, Audi, VW, Renault, Lamborghini, BMW, SEAT и Skoda.

Поэтому когда вы покупается автомобиль, собранный в Евросоюзе, в нем наверняка будут детали и узлы, которые сделали украинцы.