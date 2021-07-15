Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроекты №3477 и №3476

Эти законы вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины. Они упрощают условия ввоза и производства электромобилей и авто работающих на природном газе.

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Что предусматривают принятые законопроекты 3476 и 3477:

до 31 декабря 2025 года – освобождение от НДС электротягачей, электрокаров, электрогрузовиков и новых тягачей, легковых автомобилей, грузовиков, работающих на природном газе или биогазе;

до 31 декабря 2030 года – освобождение от пошлины и НДС комплектующих для производства электротранспорта и транспорта, работающего на газе;

до 31 декабря 2035 года – освобождение от налога на прибыль предприятий, которые занимаются исключительно производством электродвигателей, батарей и зарядных устройств, электротранспорта, а также транспорта, работающего на газе.

"Сейчас наше государство на 60% зависимо от импорта бензина, на 80% – от импорта пропан-бутана (LPG) и на 90% – от импорта дизеля. Вместо этого мы сами добываем 70% потребленного в Украине метана, и имеем больше 500 млрд. куб. м. подтвержденных запасов природного газа. Стимулируя производство и использование транспорта на газе, мы усиливаем энергетическую независимость и безопасность Украины", – говорит народный депутат Украины Роберт Горват.

"Мировой рынок производства электромобилей и их комплектующих стремительно растет. Только за последние 2 года объем вложенных и анонсированных инвестиций в строительство электротранспорта достиг почти 180 миллиардов долларов. Украина может и должна стать частью этого нового большого рынка", – считает Роберт Горват.