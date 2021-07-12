С 2015 года украинцы приобрели 27 732 электрокара. Среди самых популярных брендов – Nissan, Tesla и Chevrolet.

В топе предпочтений граждан – электромобили Nissan. В частности, первенство завоевала модель Nissan Leaf – 13 656 машин именно этой модели. Вообще в Украине 13 766 электрических Nissan.

Читайте также: Продажи электромобилей в мае уменьшились на 34%

На втором месте по популярности электромобили Tesla, их в стране 4 326. Из них Model S – 1 866, Model 3 – 1 552, Model Х – 851.

Третью строчку занимают электромобили Chevrolet, их 1 458. Самая популярная модель – Bolt EV, украинцы приобрели 1 300 таких автомобилей.

Интересно, что большинство электрических авто – а именно 26 206 – были приобретены и ввезены за границы. Остальные приобретены уже на территории Украины.

Популяризации электрических авто поспособствовали таможенные льготы. Так, стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за киловатт/часов. Таким образом, даже для автомобилей с мощными аккумуляторами сумма пошлины колеблется от 20 до 100 евро. Кроме того, после ввоза авто нужно будет уплатить сбор в Пенсионный фонд – его размер будет колебаться от 3% до 5% от таможенной стоимости авто.

Кроме того, владельцы электрокаров не платят налог за пользование дорогами – ведь эта сумма заложена в стоимость топлива, которое таким авто не нужно.