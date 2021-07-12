З 2015 року українці придбали 27 732 електрокари. Серед найпопулярніших брендів — Nissan, Tesla та Chevrolet.

У топі вподобань громадян — електромобілі Nissan. Зокрема, першість виборола модель Nissan Leaf — 13 656 машин саме цієї моделі. Взагалі в Україні 13766 електричних Nissan.

Читайте також: Продажі електромобілів у травні зменшились на 34%

На другому місці за популярністю електромобілі Tesla, їх в країні 4326. З них Model S — 1866, Model 3 — 1552, Model Х — 851.

Третій щабель посідають електромобілі Chevrolet, їх 1458. Найпопулярніша модель — Bolt EV, українці придбали 1300 таких автомобілів.

Цікаво, що більшість електричних авто — а саме 26 206 — були придбані й ввезені за кордону. Решта придбані вже на території України.

Популяризації електричних авто посприяли митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за кіловат/годин. Таким чином, навіть для автівок з потужними акумуляторами сума мита коливається від 20 до 100 євро. Крім того, після ввезення авто потрібно буде сплатити збір до Пенсійного фонду — його розмір коливатиметься від 3% до 5 % від митної вартості авто.

Крім того, власники електрокарів не платять податок за користування дорогами — адже ця сума закладена у вартість палива, яке таким авто не потрібне.