Народні депутати підтримали у другому читанні законопроекти №3477 і №3476

Ці закони вносять зміни до Митного та Податкового кодексів України. Вони спрощують умови ввозу та виготовлення електромобілів та авто які працюють на природному газі.

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Що передбачають прийняті законопроекти 3476 і 3477:

до 31 грудня 2025 року – звільнення від ПДВ електротягачів, електрокарів, електровантажівок та нових тягачів, легкових авто, вантажівок, що працюють на природному газі або біогазі;

до 31 грудня 2030 року – звільнення від мита та ПДВ комплектуючих для виробництва електротранспорту та транспорту, що працює на газі;

до 31 грудня 2035 року – звільнення від податку на прибуток підприємств, які займаються виключно виробництвом електродвигунів, батарей і зарядних пристроїв, електротранспорту, а також транспорту, що працює на газі.

"Зараз наша держава на 60% залежна від імпорту бензину, на 80% – від імпорту пропан-бутану (LPG) і на 90% – від імпорту дизелю. Натомість ми самі добуваємо 70 % спожитого в Україні метану, і маємо більше 500 млрд. куб. м. підтверджених запасів природного газу. Стимулюючи виробництво і використання транспорту на газі, ми посилюємо енергетичну незалежність і безпеку України", - каже народний депутат України Роберт Горват.



"Світовий ринок виробництва електромобілів та їх комплектуючих стрімко росте. Лише за останні 2 роки обсяг вкладених та анонсованих інвестицій в будівництво електротранспорту сягнув майже 180 мільярдів доларів. Україна може і повинна стати частиною цього нового великого ринку", - вважає Роберт Горват.