В Україні налічується більше двох десятків підприємств, які постачають на європейські автозаводи комплектуючі та деталі.

Найчастіше в Україні виробляють вузли, при складання яких потрібна ручна праця. Це змотування дротів у джгути, пошиття сидінь та елементів салону, електротехнічна продукція тощо. Загалом, за даними Ernst & Young, в Україні працюють 22 виробники деталей для авто. На них працюють близько 60 тис робочих місць, проінвестовано 400-800 млн євро. Найчастіше вони розташовані в західних областях Україні – Львівські, Закарпатській, Івано-Франківською тощо. Це пов'язано зі зручною логістикою до заводів, розташованих в ЄС.

Також цікаво: в Україні можуть налагодити виробництво пластикових відбійників для авто

Майже половина з цих заводів виробляють кабельну продукцію. Це скручування джгутів відповідно до конструкції електромережі кожного автомобіля. Через різноманітні комплектації автомобілів, кількість та розташування дротів навіть для одного авто може суттєво відрізнятись.

Географія заводів комплектуючих в Україні. Графіка: Економічна Правда

Японська компанія Fujikura виготовляє кабелі для концерну Volkswagen Group, у тому числі для Porsche та MAN. Заводи працюють на Львівщині та в Немирові (Вінничина).

Німецька компанія LEONI виготовляє кабелі для Opel, Porsche, Volkswagen, Audi, Lamborghini та MAN. Виробництва працюють в Стрию Львівської обл та Коломиї Івано-Франківської.

Підрозділ німецької фірми Elektrokontakt GmbH, що належить французькому концерну Nexans, має аж три заводи: у Бродах, Перемишлянах та Золочеві (Львівщина). Вони виробляють кабелі для BMW, Opel, Audi, Mercedes та Porsche.

Німецько-японська машинобудівна компанія Sebn має заводи на Тернопільщині, у Чернівцях та Хмельницькому.

У Луцьку та Житомирі працюють великі заводи німецької Kromberg & Schubert. Вони виготовляють кабельні системи для BMW, Audi, Mercedes та Volkswagen.

Спільне підприємство Bader та Aunde шиють сидіння для Tesla, Audi, Mercedes та ВMW, у тому числі S-класу та Maybach.

У Новому Роздолі (Львівщина) працює компанія ODW-Elektrik, яка виробляє для Volkswagen, BMW, Porsche, Volvo, Opel кабелі, магнітні котушки, електромеханічні конструкції.

Також цікаво: Верховна Рада прийняла закон щодо полегшення виробництва електромобілів

Мукачівський завод "Точприлад" випускає динаміки для Land Rover та BMW.

Невеличке підприємство у Краковці на Львівщині для Bosch ремонтує стартери.

У Переяславі-Хмельницькому на Київщині завод Kostal виготовляє кермові колонки, перемикачі, контактні системи для Ford, DAG, Audi, VW, Renault, Lamborghini, BMW, SEAT та Skoda.

Тож коли ви купується автомобіль, зібраний в Євросоюзі, в ньому напевне будуть деталі та вузли, які зробили українці.