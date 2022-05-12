Компания "Еврокар", официальный дистрибьютор автомобилей Škoda в Украине, сообщает о возобновлении приема заказов и производстве. Завод «Еврокар» в Закарпатье вновь заработает в июне.

В мае официальный дистрибьютор возобновил прием заказов на автомобили Škoda. Запуск завода "Еврокар" в Соломоново на Закарпатье запланирован на начало июня.

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Цены и комплектации доступных для заказа автомобилей размещены на сайте. Официальный срок поставки составит до 280 дней, однако фактически он будет зависеть от количества заказов в очереди и может быть меньше. Для приобретения также доступны автомобили на складе, которые были в наличии до 24.02.

Подробную информацию о заказе автомобилей в производство можно получить у менеджеров дилерской сети. Дилерские центры Škoda работают в зависимости от ситуации в регионах, где они расположены. Гарантия на автомобили Škoda во время действия военного положения в Украине сохраняется даже в случае несвоевременного прохождения планового ТО при условии соблюдения уровня технических жидкостей.