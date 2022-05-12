Компанія «Єврокар», офіційний дистрибутор автомобілів Škoda в Україні, повідомляє про відновлення прийому замовлень і виробництво. Завод «Єврокар» у Закарпатті знов запрацює у червні.

У травні офіційний дистрибутор відновив прийом замовлень на автомобілі Škoda. Запуск заводу “Єврокар” у Соломоновому на Закарпатті заплановано на початок червня.

Читайте також: Замість виробництва Škoda на "Єврокарі" обладнали волонтерський центр

Ціни і комплектації доступних для замовлення автомобілів розміщені на офіційному сайті. Строк поставки складатиме до 280 днів, однак фактично він залежатиме від кількості замовлень у черзі і може бути меншим. Для придбання також доступні автомобілі на складі, що були у наявності до 24.02.

Детальну інформацію щодо замовлення автомобілів у виробництво можна отримати у менеджерів дилерської мережі. Дилерські центри Škoda працюють залежно від ситуації у регіонах, де вони розташовані. Гарантія на автомобілі Škoda під час дії воєнного стану в Україні зберігається навіть у випадку невчасного проходження планового ТО за умови дотримання рівня технічних рідин.