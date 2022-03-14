Війна змусила зупинити автомобільний завод "Єврокар" та перетворити його на волонтерський центр.

Компанія "Єврокар", офіційний дистриб’ютор автомобілів Škoda в Україні, повідомляє про тимчасову зупинку виробництва та відвантаження автомобілів у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України та запровадженням воєнного стану в Україні.

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Усі замовлення на виробництво автомобілів будуть виконані по закінченню воєнних дій Воєнного стану у повному обсязі. Попередньо внесені авансові платежі будуть зафіксовані за курсом Дистриб'ютора на дату внесення.

До закінчення війни компанія "Єврокар" бере участь у волонтерському русі для забезпечення найбільш постраждалих регіонів країни речами першої необхідності, а завод "Єврокар" у Соломоновому стає гуманітарним хабом для отримання допомоги від Škoda Auto та інших благодійників.