Война заставила остановить автомобильный завод "Еврокар" и превратить его в волонтерский центр.

Компания "Еврокар", официальный дистрибьютор автомобилей Škoda в Украине, сообщает о временной остановке производства и отгрузки автомобилей в связи с агрессией Российской Федерации против Украины и введения военного положения в Украине.

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Все заказы на производство автомобилей будут выполнены по окончанию военных действий Военного положения в полном объеме. Предварительно внесенные авансовые платежи будут зафиксированы по курсу дистрибьютора на дату внесения.

До окончания войны компания "Еврокар" участвует в волонтерском движении для обеспечения наиболее пострадавших регионов страны вещами первой необходимости, а завод "Еврокар" в Соломоново становится гуманитарным хабом для получения помощи от Škoda Auto и других благотворителей.